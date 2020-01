In Assam, wo das Thema besonders viele Menschen betrifft, demonstrieren die Menschen seit Wochen. Dort kommen die Demonstranten aus allen Gesellschaftsschichten und aus allen Altersgruppen. Landesweit demonstrieren die Menschen erst, nachdem ein Protest an der Jamia Millia Islamia, einer Universität in Neu-Delhi, eskaliert ist. Die Polizei soll dort am 15. Dezember Studenten in einer Bibliothek mit Tränengas angegriffen haben.