Immer wieder müssen die Menschen vor Zyklonen fliehen. Archivbild

Quelle: Km Asad/ZUMA Wire/dpa

Wegen des drohenden Zyklons "Bulbul" sind in den Küstenregionen von Bangladesch und Indien mehr als 450.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der Sturm sollte laut Meteorologen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern in der Grenzregion der beiden Länder im Golf von Bengalen auf Land treffen. Eine bis zu zwei Meter hohe Sturmflut wurde vorhergesagt.



Von den Evakuierungen waren laut Behörden rund 400.000 Menschen im Westen Bangladeschs sowie etwa 60.000 im Osten Indiens betroffen.