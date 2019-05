Auch Bangladesch wurde vom Zyklon «Fani» getroffen.

Quelle: Km Asad/ZUMA Wire/dpa

Der Zyklon "Fani" hat auf seinem Weg durch Indien und Bangladesch mindestens 15 Menschen den Tod gebracht. Das teilten Behördensprecher beider Ländern mit. Der stärkste Wirbelsturm im Golf von Bengalen seit Jahrzehnten war am Freitag durch das indische Unionsland Odisha gezogen und hatte dort schwere Schäden angerichtet.



Am Samstag zog er vom indischen Westbengalen etwas abgeschwächt nach Bangladesch weiter. Dort starben in dem Unwetter an der Südwestküste zwölf Menschen, in Indien drei.