In Folge des Zyklons "Bulbul" sind in Indien und im benachbarten Bangladesch nach Behördenangaben mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. In den Küstengebieten der beiden südasiatischen Länder mussten am Wochenende mehr als zwei Millionen Menschen ihre Häuser verlassen.



Auf Land getroffen war "Bulbul" bei den weltweit größten Mangrovenwälder. Diese wurden von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt. Sie beheimaten seltene Tier- und Pflanzenarten, auch den gefährdeten Königstiger. Der Sturm traf am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern in der südasiatischen Grenzregion auf Land und zog dann weiter ins Landesinnere. Im Laufe des Sonntags schwächte er sich dann ab. "Bulbul" ziehe aber "schwere Regenfälle" nach sich, sagte der stellvertretende Direktor der Wetterbehörde, Ayesha Khatun, der Nachrichtenagentur AFP.