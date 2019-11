Mit Schirmen und Planen versuchen die Menschen, sich vor dem Regen zu schützen.

Quelle: Bikas Das/AP/dpa

Zyklon Bulbul hat am Samstagabend die Küste der südasiatischen Ländern Indien und Bangladesch erreicht. Der Sturm traf rund um die Sundarbans-Mangrovenwälder auf Land, wie die Behörden mitteilten. Diese verbinden den indischen Bundesstaat Westbengalen mit Bangladesch.



Der Sturm habe sich leicht abgeschwächt und habe Geschwindigkeiten von 120 Stundenkilometer erreicht, sagte Meteorologin Ayesha Khatun in Dhaka. In Bangladesch mussten 300.000 Menschen ihre Häuser verlassen, in Indien 120.000.