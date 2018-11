Quelle: dpa

Mit einem Feuerwerk in den Nationalfarben und unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen ist in Indien am Mittwoch die höchste Statue der Welt eingeweiht worden. Die Skulptur des indischen Unabhängigkeitshelden Sardar Vallabhbhai Patel ist 182 Meter hoch und damit doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York. Sie überragt damit auch deutlich den mit 128 Metern bisher welthöchsten Buddha in China.