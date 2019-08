Für Menschen in Kaschmir galt derweil eine Ausgangssperre: Führende Politiker in der Region wurden unter Hausarrest gestellt sowie Internet- und Telefonverbindungen unterbrochen. Bereits früh am Montag setzen die Behörden Einschränkungen im öffentlichen Leben durch und schlossen alle Schulen in der größten Stadt Srinagar. Regierungskräfte errichteten Stahlbarrikaden und Stacheldraht auf Straßen und Kreuzungen.