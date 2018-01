Auch an der Elektrifizierung der noch dunklen Ecken des Landes sind deutsche Unternehmen beteiligt. Mehrere von ihnen arbeiten mit der Firma Gram Oorja aus dem westindischen Pune zusammen. Damit ein Dorf in Indien als elektrifiziert gilt, müssen nur zehn Prozent der Haushalte an das Stromnetz angeschlossen sein, wie Sameer Nair, einer der Gründer von Gram Oorja, erklärt. Familien, die abseits des Dorfkerns lebten, würden vernachlässigt. Das Unternehmen geht also in abgelegene Orte und baut Solaranlagen auf. So schaffen die Dörfer in einem Satz den Sprung vom "Mittelalter" in das 21. Jahrhundert.