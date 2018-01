Solaranlage im US-Bundesstaat New Mexico, aufgenommen am 13.11.2017 in Albuquerque (USA) Quelle: dpa

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat Einschränkungen des freien Handels zwischen Ländern durch Regierungen als besorgniserregend bezeichnet. "Kräfte des Protektionismus erheben ihre Häupter gegen die Globalisierung", sagte Modi am Dienstag zu Wirtschafts- und Regierungsvertretern beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Kurz zuvor hatte die US-Regierung von Präsident Donald Trump Zöllen auf importierte Komponenten für Solarenergie und große Waschmaschinen zugestimmt, um US-Herstellern zu helfen.