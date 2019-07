Narendra Modi, Premierminister von Indien. Archivbild

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Indiens Regierung will weitere 10.000 Soldaten für Einsätze gegen Aufständische in den indischen Teil der Unruheregion Kaschmir entsenden. Diese Entscheidung sei nach einem Besuch des nationalen Sicherheitsberaters Ajit Doval im Kaschmirtal gefallen, berichtete der TV-Sender NDTV.



Dort kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen Sicherheitskräften und muslimischen Separatisten. Indien hat in Kaschmir nach inoffiziellen Schätzungen schon zwischen 300.000 und 500.000 Sicherheitskräfte stationiert.