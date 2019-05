Indigene protestieren in Brasilia.

Quelle: José Cruz/Agencia Brazil/dpa

Zahlreiche Indigene haben in Brasilien für den Schutz ihrer traditionellen Lebensräume demonstriert. Sie errichteten ein Protestcamp im Regierungsviertel der Hauptstadt Brasilia.



Der neue rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro will den Schutz des Amazonasgebiets zurückfahren und den Regenwald stärker wirtschaftlich nutzen. Menschenrechtler warnten, Agrarunternehmer, Holzfäller und illegale Goldschürfer könnten sich ermutigt fühlen und vermehrt in indigene Lebensräume vorstoßen.