Im Stadion wird heute Premiere gefeiert. Ein Fernsehsender hat Ramdevs Leben in 85 Folgen verfilmt. Dem Guru selbst ist wichtig: "Alle reden immer nur über meinen Erfolg, aber diese Serie zeigt vor allem meinen Kampf, mein Überwinden unzähliger Hindernisse." In der Tat: Ramdev hat schwierige Zeiten hinter sich, wuchs als einfacher Junge in staubigen Gassen auf. Beim Aufstieg aus einer niedrigen Gesellschaftskaste bekam er viele Widerstände zu spüren, bis vor wenigen Jahren noch. Mit der Vorgängerregierung lag Ramdev im Clinch, warf ihr Korruption vor, lieferte sich Debatten, trat in den Hungerstreik. Aber heute weht ein anderer Wind in Indien. Ein Wind, der ganz nach Ramdevs Geschmack ist. Politisch und wirtschaftlich.