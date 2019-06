Chanchal Lahiri

Quelle: reuters

Ein indischer Magier hat sein spektakuläres Entfesselung-Experiment in einem Fluss mit dem Leben bezahlt. Nach mehrstündiger Suche konnten ihn Rettungskräfte nur noch tot aus dem Hooghly-Fluss in Kolkata (früher Kalkutta) ziehen, wie die "Times of India" berichtete.



Gefesselt mit Stahlkette und Seil hatte sich der Mann im Wasser versenken lassen, um sich aus eigener Kraft zu befreien. Doch der Trick im Stile des legendären Entfesselungskünstlers Harry Houdini schlug fehl.