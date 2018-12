Die Behörden forderten die Anwohner auf, sich von der Küste fernzuhalten. Eine verheerende Flutwelle war am Samstag nach dem Ausbruch Anak Krakatau über die Küstenregionen und Touristenstrände an der Meerenge von Sunda hereingebrochen. Die Flutwellen trafen im Süden Sumatras und im Westen Javas an Land. Mindestens 430 Menschen kamen ums Leben, knapp 1500 Menschen wurden verletzt. 159 Menschen werden vermisst.