Rettungskräfte bergen ein Opfer des Busunfalls.

Quelle: -/BASARNAS/AP/dpa

Bei einem Busunglück in Indonesien sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere seien verletzt worden, als der Bus laut Polizei auf der Insel Sumatra in eine 80 Meter tiefe Schlucht gestürzt sei. Nach Angaben von Überlebenden hatten die Bremsen des Busses versagt, der Fahrer habe in der bergigen Gegend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.



Helfer suchten in dem reißenden Fluss in der Schlucht nach Leichen und Überlebenden. Bei Einbruch der Dunkelheit musste der Einsatz unterbrochen werden.