Die Bergungsarbeiten gehen dennoch weiter. Aus den Trümmern des eingestürzten Hotels "Roa Roa" in der besonders stark betroffenen 350.000-Einwohner-Hafenstadt Palu wurden am Donnerstag noch einmal acht Leichen gezogen. Zahlreiche weitere Menschen wurden vermutlich vom Schlamm eingeschlossen. Bei der Katastrophe hatte sich in zwei Stadtteilen von Palu die Erde in einen weichen Brei verwandelt - ein Phänomen, das als Bodenverflüssigung bekannt ist.