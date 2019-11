Trotz der Abgelegenheit gilt Komodo als schlimmes Beispiel für "Overtourism", zu Deutsch "Über-Tourismus": die Plage, dass einzigartige Orte in Zeiten von Facebook und Instagram mit dem Ansturm von Gästen aus aller Welt überhaupt nicht mehr zurechtkommen.



In Südostasien leiden mehrere ehemalige Geheimtipps darunter, dass sie nun jeder kennt. Die Philippinen-Insel Boracay - bejubelt als schönste Insel der Welt - musste ein halbes Jahr dicht gemacht werden, weil sie verkam. Die Maya Bay in Thailand (siehe Bild), wo der Hollywood-Film "The Beach" gedreht wurde, ist seit 16 Monaten gesperrt. Kein Mensch weiß, wie lange die Erholungsphase noch dauert.

Bildquelle: Tourism Authority of Thailand/Tourism Authority of Thailand/dpa