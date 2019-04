Prabowo Subianto während einer Wahlkampfveranstaltung.

Quelle: Reuters

Ob Amtsinhaber Widodo tatsächlich ein zweites Mal Präsident wird, haben am Mittwoch 193 Millionen wahlberechtige Indonesier in der Hand. Die Wahl gilt als größte Direktwahl der Welt. Gleichzeitig werden neue Parlamente gewählt. Es ist logistischer Kraftakt. Ein Zünglein an der Wagen könnten die jungen Wähler sein - rund 40 Prozent sind 17-35 Jahre alt.



Ob Widodo aber in einer zweiten Amtszeit seine Bilanz verbessern, und gar sein Wahlkampfmotto - "Indonesien voranbringen" - umsetzen kann? Mietzner ist skeptisch: "Es wäre sogar schon als ein Erfolg zu werten, wenn sich die demokratische Qualität Indonesiens in den nächsten fünf Jahren nicht weiter verschlechtert."