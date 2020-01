Überschwemmungen in Jakarta.

Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Bei starkem Monsunregen sind in der indonesischen Hauptstadt Jakarta mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 19.000 mussten in Notunterkünfte ziehen, wie der Katastrophenschutz des Landes mitteilte.



90 Stadtviertel seien durch die Regenfälle und steigende Flusspegel überflutet worden. Retter mussten Kinder mit Hilfe von Booten befreien, ältere Menschen klammerten sich verzweifelt an Hausdächern fest. Mancherorts hatten die Fluten einen Pegelstand von drei Metern erreicht.