Die Insel wird seit Wochen von Erdbeben heimgesucht. Archivbild Quelle: Sidik Hutomo/AP/dpa

In der Nähe der indonesischen Insel Lombok hat sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte ein weiteres Erdbeben ereignet. Das Zentrum des Erdstoßes der Stärke 6,9 habe in 20 Kilometern Tiefe gelegen, hieß es. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.



Lombok wird seit einigen Wochen von einer ganzen Serie von Erdstößen erschüttert. Erst am Sonntagvormittag hatte ein Beben der Stärke 6,3 die Touristeninsel getroffen. Dabei wurden Erdrutsche ausgelöst und Gebäude beschädigt.