Der Vulkan Marapi ist ausgebrochen. Archivbild Quelle: epa Budi Wijanarko/EPA/dpa

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Marapi ausgebrochen. Der 2.885 Meter hohe Berg spuckte Asche bis zu vier Kilometer in den Himmel, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte.



Für die Bevölkerung besteht nach Angaben eines Behördensprechers jedoch keine Gefahr. Die Gegend rund um den Vulkan ist in einem Umkreis von drei Kilometern nicht besiedelt. Der Vulkan war bereits seit mehreren Tagen aktiv. Am Marapi hatte es zuletzt 1979 Todesopfer gegeben.