Sehr aktiv: der indonesische Vulkan Soputan am 3. Oktober 2018 (Archivbild).

Quelle: reuters

Der Vulkan Soputan auf der indonesischen Insel Sulawesi ist am Sonntagmorgen ausgebrochen. Über dem Vulkan bildete sich eine mehrere Kilometer hohe Aschewolke, teilte die Zivilschutzbehörde mit. Zunächst wurde eine Sperrzone im Umkreis von vier Kilometern um den 1.758 Meter hohen Soputan eingerichtet.



Der Soputan ist einer von mehr als 120 aktiven Vulkanen in Indonesien. Der Inselstaat mit seinen gut 260 Millionen Einwohnern liegt auf dem aus etlichen Vulkanen und Verwerfungen bestehenden sogenannten Pazifischen Feuerring. Zuletzt hatte der Vulkan Anfang Oktober Asche kilometerweit in die Höhe geschleudert.