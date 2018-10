Flugzeug der Fluggesellschaft Lion Air. Archivbild Quelle: Trisnadi/AP/dpa

Beim Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit mindestens 188 Menschen an Bord sind vermutlich alle Insassen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 der Fluglinie Lion Air fiel wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen der Hauptstadt Jakarta ins Meer.



Die Behörden haben praktisch keine Hoffnung mehr, noch Überlebende zu finden. Das Wrack liegt in etwa 35 Metern Tiefe auf dem Grund der Javasee. Laut Behörden waren 188 Menschen an Bord. Die Fluglinie sprach von 189 Insassen.