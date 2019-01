Die regionalen Champions in Deutschland benötigen gut ausgebaute Straßen und ein schnelles Internet, um wettbewerbsfähig zu bleiben Jörg Krämer, Commerzbank

Die Sorge aber bestehe zu Recht, dass die Chinesen die westlichen Industrieländer auf mittlere Sicht abhängen, vor allem im Bereich der Digitalwirtschaft: Sie hätten genügend kluge Köpfe, die die Forschung voranbringen, genügend Kapital, auch wenn dessen Herkunft häufig intransparent sei, wenig Regulierung. Vor allem verfügten sie – auch wegen der autoritären Vorgaben über eine schiere Masse an Daten, auf deren Basis man die Künstliche Intelligenz vorantreiben könne. "Die Chinesen sind uns in alle diesen vier Dingen weit voraus", meint Langhammer.



Die Diskussion, die der BDI nun anstößt, wird also im Grundsatz begrüßt. Sie zeigt vor allem die Sorge der deutschen und europäischen Unternehmen, im Welthandel an Bedeutung zu verlieren. Die Forderung des BDI an die Politik in Deutschland, für eine bessere Bildung und eine bessere Infrastruktur zu sorgen, die ist unbestritten: "Die regionalen Champions in Deutschland benötigen gut ausgebaute Straßen und ein schnelles Internet, um wettbewerbsfähig zu bleiben", sagt Jörg Krämer von der Commerzbank.