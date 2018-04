Zwei Lagerhallen brannten komplett ab. Quelle: Sebastian Stenzel/dpa

Bei einem Großbrand in Mainz sind mindestens zwei Industriehallen komplett abgebrannt. Neun Menschen, die in einer benachbarten Halle an einem Karnevalswagen arbeiteten, hätten Rauchvergiftungen erlitten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In den abgebrannten Hallen war unter anderem Zubehör für Shishapfeifen gelagert.



Der Feuerwehr sei es gelungen, eine Nachbarhalle vor den Flammen zu retten. Dort baue der Mainzer Carneval-Verein (MCV) seine Motivwagen, sagte der Sprecher weiter.