Thyssenkrupp Vorstandschef Guido Kerkhoff (Archiv).

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Beim Traditionskonzern Thyssenkrupp steht erneut ein Wechsel an der Führungsspitze an. Vorstandschef Guido Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen. Das habe der Personalausschuss des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat empfohlen, wie das Unternehmen überraschend mitteilte.



Gründe für den ungewöhnlichen Schritt wurden nicht genannt. Thyssenkrupp steckt seit langem in der Krise. Der Konzern hat weltweit 160.000 Mitarbeiter.