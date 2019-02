Peter Altmaier (CDU) will der Industrie helfen. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will der Industriepolitik in Deutschland mit einer neuen Strategie einen höheren Stellenwert geben. "Wir haben weltweit eine Innovationsfreude wie es sie so noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben hat", sagte Altmaier bei seinem Besuch in Kairo.



Die deutsche Volkswirtschaft müsse bei Innovationen vorne mit dabei sein, sagte Altmaier. "Ich möchte, dass die Wirtschafts- und Industriepolitik wieder stärker ins Zentrum rückt."