Nach der Ankündigung der USA, aus dem INF-Vertrag mit Russland auszusteigen, hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg weitere Verhandlungen mit Moskau angekündigt. Es seien sechs Monate Zeit um das Abkommen zu retten, sagte Stoltenberg dem ZDF heute-journal.



Die neuen Raketen, um die es in dem Streit geht, seien schwerer aufzufinden, mobil und könnten europäische Städte erreichen, so Stoltenberg. Als Reaktion plane man aber keine neuen bodengestützten Atomwaffen in Europa zu stationieren.