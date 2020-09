Aufnahme eines Sars-CoV-2 (orange). Archivbild

Die Zahl der Todesopfer durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist weltweit auf mehr als 3.000 gestiegen. Zu den bislang von der Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigten 2.980 Opfern kamen 42 weitere Todesopfer aus China hinzu.



Nach China am stärksten betroffen ist Südkorea. Dort stieg die Zahl der Infektionen auf mehr als 4.000. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, stieg in Südkorea um vier auf 22. In Europa ist nach wie vor Italien mit 34 Toten das am stärksten betroffene Land.