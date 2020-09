Arbeiter in Schutzanzügen desinfizieren einen U-Bahn-Zug. Symbol

Quelle: Sajjad Safai/International Iran Photo Agency, IIPA/AP/dpa

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart.



Nach Informationen des ZDF sei der Betroffene nach einer Mailand-Reise positiv getestet worden und werde derzeit in einer Klinik isoliert.