Passanten tragen Atemschutzmasken in der Innenstadt.

Quelle: Geovien So/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Coronavirus ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Bis Mittwoch kletterte die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit innerhalb eines Tages um 3.887 auf 24.324. Das berichtet die Gesundheitskommission in Peking. Die Zahl der Toten legte um 65 auf 490 zu.



In Japan wurden auf einem unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes zehn Infektionen nachgewiesen. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt.