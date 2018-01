Das Robert Koch-Institut gibt bislang Entwarnung. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Nach ungewöhnlich vielen gemeldeten Infektionen mit dem Norovirus im vergangenen Winter haben sich die Erkrankungszahlen in der laufenden Saison wieder normalisiert. Im Dezember 2017 seien bundesweit rund 11.000 Fälle registriert worden, nur gut halb so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit.



Das Norovirus kann zu Brechdurchfall, Fieber und Kopfschmerzen führen und sorgt typischerweise in den Wintermonaten für die meisten Erkrankungen.