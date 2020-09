Kontaktlose Umarmung von geheiltem Patienten in China. Archivbild

Quelle: Gao Xiang/XinHua/dpa

Die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist in China erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, kamen weitere 52 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben.



Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg auf 2.715. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte auf über 78.000. Sämtliche neuen Todesfälle und fast alle neuen Infektionen wurden aus der besonders betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus in Wuhan ursprünglich ausgebrochen war.