Die Tariflöhne sind real schwächer gewachsen als in Vorjahren. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Tariflöhne sind 2017 real im Schnitt um 0,6 Prozent gestiegen. Zwar lag die nominale Steigerung bei 2,4 Prozent, doch dämpften die gestiegenen Verbraucherpreise dieses Plus. Das teilte das gewerkschaftsnahe WSI-Institut mit. Je nach Branche gab es große Unterschiede.



2014 bis 2016 hätten die Arbeitnehmer in Tarifverträgen real zwischen 1,9 und 2,4 Prozent mehr in der Tasche gehabt. Das war ein "wesentlicher Beitrag für den ökonomischen Aufschwung", so WSI-Tarifexperte Thorsten Schulten.