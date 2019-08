So weit ist es in Europa derzeit nun zwar nicht, aber der Europäischen Zentralbank (EZB) gehen allmählich die Ideen aus. Wenn man heute gerade mal ein Prozent jährlicher Teuerung verzeichnet, dann liegt das schon gefährlich nahe an einer Null-Inflation, zumal wenn man sieht, dass vor allem wenige Güter für die überhaupt noch messbare Teuerung verantwortlich sind. Dazu gehören Lebensmittel, Mieten und Energiekosten.



Seit Jahren schon zieht nun die EZB alle Register, um dem Ziel der Zwei-Prozent-Inflation näherzukommen. Nicht nur, dass die Zinsen in der Eurozone um die Nulllinie pendeln und teils sogar negativ sind (der Schuldner Bundesrepublik etwa bekommt noch Zinsen von den Anlegern für Geld, das er von ihnen leiht), darüber hinaus kauft die EZB Staats- und Unternehmensanleihen und bringt damit frisches Geld in den Kreislauf. Die Menge an billigem Geld und Krediten war bisher stets ein verlässliches Mittel, um Inflation zu steuern. Auf einmal versagt es.