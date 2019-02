Der Verband Sozialer Abmahnungen, ein in Fachkreisen für seine zahlreichen Abmahnungen bekannter Berliner Verein, wirft Hummels nun jedoch vor, in 15 Fällen die "bezahlte Partnerschaft" nicht kenntlich gemacht zu haben. Es geht um die Frage, ob Prominente überhaupt Produkte aus freien Stücken empfehlen dürfen. In einem Fall hat sie die Abmahnung akzeptiert, in den übrigen will sie die Sache bis zum Ende ausfechten. Sie habe keine Gegenleistung für die Posts erhalten.