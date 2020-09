"Extinction Rebellion" (XR), auf Deutsch: "Aufstand gegen das Aussterben", ist ein in mehreren Staaten aktiver Zusammenschluss von Klimaaktivisten. Das Bündnis will den Druck auf die Regierungen erhöhen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Die Gruppierung wurde im vergangenen Jahr in Großbritannien gegründet. Sie brachte bereits in London mit Blockaden stellenweise den Verkehr zum Erliegen. In Deutschland gibt es nach Angaben der Gruppe rund hundert Ortsgruppen, von denen zahlreiche erst im Aufbau und noch nicht aktiv sind. Weltweit gibt es demnach 485 Gruppen in 72 Ländern.



Bildquelle: Reuters