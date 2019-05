Wenn ein Land unter Hochspannung steht, dann kann die Manipulation der Wahrnehmung von dem, was gerade geschieht, sehr ernste Folgen haben. Ja, es kann sogar zu Krieg führen. Aviv Ovadya, Experte für Internetsicherheit

"Infokalypse" - so nennt es Aviv Ovadya. Wir treffen den Experten für Internetsicherheit in San Francisco, wo er mit anderen Wissenschaftlern eine Initiative zur Aufklärung der Öffentlichkeit startet. Aviv glaubt, dass eine Überflutung mit Falschinformationen unsere Welt an den Abgrund bringen wird: "Wenn ein Land unter Hochspannung steht, dann kann die Manipulation der Wahrnehmung von dem, was gerade geschieht, sehr ernste Folgen haben. Ja, es kann sogar zu Krieg führen."



Die Vorstufe zum Krieg sieht Aviv jetzt schon in der schrumpfenden Bereitschaft, für Demokratie und Freiheitswerte einzutreten und den Populismus zu bekämpfen: "Die Menschen könnten einfach aufgeben. Eine Wirklichkeitsapathie - sie wollen sich nicht mehr damit beschäftigen, was echt ist und was nicht. Und igeln sich dann ein in ihre lokale Umgebung, in der sie jeden kennen und wissen, was vor sich geht." Aber selbst im Privaten gibt es kein Entkommen. Das ist die Botschaft von Noelle Martin. Die junge Australierin wurde Opfer eines Deep Fakes. Irgendjemand nahm ein Foto der damals 17-Jährigen und montierte ihr Gesicht in Pornobilder und -videos. Sogar Fotos ihrer kleinen Schwester wurden in Pornos rund um die Erde verbreitet.