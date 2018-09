Maas wünscht sich wieder mehr Dialog mit den USA. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas hat die Informationspolitik der US-Regierung gegenüber Deutschland kritisiert. "Wir erfahren von einigen Entscheidungen über Twitter", sagte der SPD-Politiker. Früher habe es dagegen in allen wesentlichen Fragen immer intensive Konsultationen mit den USA gegeben, sagte Maas.



Der Außenminister reist an diesem Montag nach New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen. Dort wird er möglicherweise auch seinen amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo treffen.