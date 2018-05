Forscher der amerikanischen University of Utah haben das Ablenkungsrisiko von Infotainment-Systemen in 30 Neuwagen in einer Studie untersucht. Testpersonen mussten während der Fahrt verschiedene Aufgaben erledigen - telefonieren, einen Radiosender einstellen oder das Navi bedienen. Zum Einsatz kamen Systeme, die sich per Sprachsteuerung, per Touchscreen oder mit Dreh- und Drückreglern bedienen ließen.