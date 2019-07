Gleise der Bahn in Sachsen. Symbolbild

Die Deutsche Bahn und der Bund haben sich auf ein neues Investitionsabkommen für die Infrastruktur für die kommenden zehn Jahre verständigt. "Wir haben in den Kernpunkten Übereinkünfte erzielt und befinden uns jetzt in der Phase der Finalisierung eines Vertragstextes", sagte Bahnvorstand Ronald Pofalla.



Konkrete absolute Zahlen nannte Pofalla nicht. Der Bahn zufolge aber belaufe sich die Gesamtsumme aller Investitionen in den kommenden zehn Jahren auf deutlich mehr als 60 Milliarden Euro.