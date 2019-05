Sascha Mockenhaupt (l) und Thomas Pledl

Quelle: dpa

Der FC Ingolstadt hat gute Aussichten auf eine weitere Saison in der 2.Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Tomas Oral gewann am Freitag vor 7698 Zuschauern das Relegationshinspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 (1:0), musste mit dem späten Gegentor aber einen Dämpfer hinnehmen.



Vor allem in der ersten Halbzeit war nur selten ein Klassenunterschied zu erkennen. Über die Flügel spielten sich die Wiesbadener mehrfach nahe an den Strafraum der Schanzer, wo die Abwehr des FCI aber zumeist sicher stand.