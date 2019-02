Heiko Maas beim EU-Außenministertreffen.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Deutschland sieht massive praktische Probleme bei einer Rücknahme islamistischer Kämpfer, die im Norden Syriens inhaftiert sind. Zu entsprechenden Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump sagte Außenminister Heiko Maas (SPD), so einfach, "wie man sich das in Amerika vorstellt", sei es nicht.



Zwar hätten deutsche Staatsbürger das Anrecht auf Wiedereinreise. Allerdings habe man "wenig Möglichkeit, in Syrien zu überprüfen, ob tatsächlich deutsche Staatsangehörige betroffen sind", so Maas.