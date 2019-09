Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Die Tochter einer in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verurteilten Kölnerin ist nach Angaben ihrer Anwältin dort ebenfalls verhaftet worden. Gegen Gönül Örs galt bereits seit Ende Mai eine Ausreisesperre.



Nun werde ihr vorgeworfen, einen illegalen Grenzübertritt versucht zu haben, wie ihre Anwältin sagte. Örs sitze in der westtürkischen Stadt Edirne im Frauengefängnis in U-Haft. Örs soll 2012 an einer Protestaktion teilgenommen haben, an der auch eine Gruppe der verbotenen Kurden-Partei PKK teilnahm.