Oriol Junqueras in Barcelona (Archiv). Quelle: Alejandro Garcia/EFE/dpa

Der frühere Vizechef der spanischen Krisenregion Katalonien, Oriol Junqueras, sowie fünf weitere inhaftierte Separatisten werden in Gefängnisse ihrer Heimatregion verlegt. Das teilte das spanische Innenministerium in Madrid mit.



Die Politiker waren während des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums festgenommen worden und sitzen seither in Madrid in Untersuchungshaft. Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez möchte die Beziehungen zu Katalonien normalisieren.