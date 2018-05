Yücel war am 14. Februar in Istanbul verhaftet worden. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich empört über die lange Untersuchungshaft des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel in der Türkei geäußert. "Die Tatsache, dass Deniz Yücel seit fast 300 Tagen ohne Anklage in Haft sitzt, ist ein Skandal", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag".



Yücel (44), der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, wird der Terrorpropaganda und Volksverhetzung beschuldigt. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft bis heute nicht vorgelegt.