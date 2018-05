Deniz Yücel, Journalist Quelle: imago

Nach neun Monaten Haft ohne Anklage in der Türkei hat der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel der türkischen Justiz eine "Verschleppungstaktik" vorgeworfen. Yücel forderte in der "taz am wochenende": "Ich will einen fairen Prozess. Und den am besten gleich morgen." Der deutsch-türkische Journalist, der seit Februar in Einzelhaft sitzt, sagte weiter: "Isolationshaft ist Folter. Auch wenn ich eigentlich guter Dinge bin, kann ich nicht absehen, welche langfristigen Folgen das haben wird."