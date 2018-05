Der Ehemann von Mesale Tolu, Suat Corlu, ist wieder frei. Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu ist wieder frei. Das bestätigten ihr Vater und ihr Bruder. Corlu war Mitte Januar knapp acht Wochen nach seiner Entlassung aus der U-Haft in der Türkei wieder festgenommen worden. Ihm wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.



Die aus Ulm stammende Mesale Tolu saß siebeneinhalb Monate in Istanbul in U-Haft. Kurz vor Weihnachten kam sie frei. Sie darf nicht aus der Türkei ausreisen. Ihr Prozess wird im April fortgesetzt.