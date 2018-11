Der inhaftierte Renault-Nissan Chef Carlos Ghosn.

Quelle: Uli Deck/dpa

Nach der Verhaftung von Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn in Japan fordert die französische Regierung eine kommissarische Führung für Renault. "Herr Ghosn ist heute nicht in der Lage, das Unternehmen zu führen", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire dem Sender Franceinfo.



Der Renault-Verwaltungsrat sollte sich "in den kommenden Stunden" zusammenfinden. Der Staat hält 15 Prozent der Anteile bei Renault. Ghosn war wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Börsenauflagen verhaftet worden.