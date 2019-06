Ensaf Haidar, die Frau des inhaftierten Raif Badawi. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der saudische Blogger und Menschenrechtsaktivist Raif Badawi erhält den Günter-Wallraff-Sonderpreis für kritischen Journalismus der Initiative Nachrichtenaufklärung. Wallraff nannte den zu tausend Peitschenhieben und zehn Jahren Gefängnis verurteilten Badawi einen "Visionär, dessen Bedeutung über die Kritik am saudischen Gottesstaat hinausreicht".



Der Preis wird am Freitag in Köln auch an das European Journalism Observatory verliehen, das europäischen und US-Journalismus vergleicht.